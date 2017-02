Em mensagem a André Moura, Temer agradece atuação de seu ex-líder na Câmara

A secretaria de imprensa do presidente Michel Temer divulgou na tarde desta sexta-feira, 24, uma mensagem enviada pelo presidente ao deputado André Moura, ex-líder do governo na Câmara. No texto, Temer diz que recebeu "sensibilizado" a comunicação de Moura que o agradeceu pelo período em que ficou no cargo. "Devo dizer-lhe que sou eu quem lhe agradece. Em meu nome e em nome do povo brasileiro, pelas reformas e demais medidas legislativas levadas adiante graças ao seu empenho, acompanhado do apoio dos colegas e amigos parlamentares", escreveu Temer.

Diante de rachas na base e já manifestações de rompimento com o governo, o presidente fez questão de ressaltar que quer continuar contando com o apoio de Moura que, nos bastidores do Planalto, era bastante criticado por sua atuação. "Tenho certeza que continuarei a contar com seu apoio. E, se me permite, abusarei da nossa amizade pessoal e política para convocá-lo muitas vezes a cumprir tarefas importantes para o governo brasileiro", afirmou.

Para deixar registrado e em um gesto de afago, Temer ressaltou disse que o País "devia muito" à liderança de Moura. "Seu equilíbrio, sua gentileza, seu cavalheirismo, sua moderação e sua extraordinária capacidade de diálogo fizeram-me admirar-lhe cada vez mais. Certa e seguramente, a mesma admiração você deve ter recebido de seus colegas parlamentares", completou Temer.

