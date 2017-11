Em meio às articulações da reforma ministerial, Temer recebe Luislinda

O presidente Michel Temer recebeu nesta quinta-feira, 16, a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, que é uma das que deve deixar o cargo nas mudanças que o presidente pretende fazer na nova configuração da Esplanada. Luislinda é do PSDB e recentemente se envolveu em uma polêmica ao pedir para receber R$ 61,4 mil sob alegação de trabalho escravo.

Segundo a assessoria do Planalto, o encontro de Temer com Luislinda, que foi incluído nesta quinta na agenda oficial, durou "menos de uma hora". A conversa entre os dois foi reservada e assessores palacianos afirmam que "até o momento" ainda não há definição sobre a saída da tucana.

Agenda

Mais cedo, o presidente participou da abertura da Semana Global do Empreendedorismo na sede do Sebrae Nacional em Brasília. Às 14h30, Temer recebe o vice-presidente da RedeTV, Marcelo de Carvalho.

Às 15 horas, Temer tem audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carreiro. Às 15h30, recebe o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO). Às 16 horas, tem reunião com o deputado João Arruda (PMDB-PR).