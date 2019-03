Em meio à crise, Bolsonaro vai ao cinema ver filme sobre 'milagre da fé'

O presidente Jair Bolsonaro estava na manhã desta terça-feira, 26, em um cinema, na capital federal, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele foi assistir a uma sessão de pré-estreia de um filme religioso chamado "Superação: o milagre da fé", que foi exibido com interpretação simultânea em libras.

O governo federal está imerso em uma crise política com a Câmara dos Deputados por causa da articulação em torno da reforma da Previdência. A agenda do presidente prevê audiência às 11h30 com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. À tarde, o presidente tem reunião do conselho de governo.