Em live, Bolsonaro comemora confissão de Battisti e volta a criticar PT

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira, 28, a confissão das execuções pelo ex-ativista italiano Cesare Battisti. Em transmissão ao vivo pelo Facebook, ele disse que agora "quer ver a cara da esquerda" no País.

Na segunda-feira, 25, a autoridades italianas, Battisti confessou ter participado de quatro assassinatos na década de 1970, quando militava em um grupo comunista. O ex-ativista foi preso na Bolívia no começo de janeiro.

Ao comentar o caso, Bolsonaro disse que Battisti "era o ídolo da esquerda no Brasil".

Na sequência, o presidente atacou o PT e disse que o partido tem "ligações com as Farc desde os anos 1990 e com movimentos terroristas".