Em indicações, Mochi atende pedidos de vereador de Três Lagoas

Nas indicações desta quarta, Mochi atendeu pedidos de vereador de Três Lagoas

Na sessão plenária desta quarta-feira (19), o deputado Junior Mochi (MDB) apresentou quatro indicações, para atender o pedido do vereador da Câmara Municipal de Três Lagoas, Antonio Luiz Teixeira Empke Junior (Tonhão), do MDB.

Foi enviado ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel , e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Renato Hashioka Soler indicação, solicitando a modernização e o aparelhamento do prédio sede do Detran e a designação de mais servidores para atuarem na instituição.

Ainda foi feito indicação aos secretários da Segov, Eduardo Corrêa Riedel e ao de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira o aumento de efetivo das Polícias Civil e Militar. Também para o secretário da Segov e ao secretário de Estado de Sáude (SES), Carlos Alberto Coimbra solicitando e estudo para viabilizar o aumento do repasse financeiro ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

E também solicitei a interlocução dos senadores Simone Tebet e Waldemir Moka (ambos do MDB) ao Ministério das Cidades, com objetivo de contemplar o município com mais investimentos habitacionais.