Em entrevista, presidente da Câmara reafirma ‘posição por Campo Grande’

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Profº. João Rocha, foi destaque em reportagem publicada pelo site nacional do PSDB na última semana. Em entrevista ao portal oficial do partido, Rocha destacou a força que o PSDB ganhou nas últimas eleições e como pretende conduzir os trabalhos na Casa de Leis nos próximos dois anos: fazer valer o voto de cada cidadão.

“Esta Casa não tem aliado, nem oposição, mas tem posição por Campo Grande, por cada cidadão que nos escolheu. Vamos tocar a nossa cidade dentro da legalidade e da legitimidade. Temos a certeza que, com essa união, com esse respeito, vamos fazer valer o voto de cada cidadão”, afirmou.

A reportagem destaca o protagonismo assumido pelo PSDB em todo o Brasil. Com 803 prefeituras conquistadas e 5.355 vereadores eleitos nas últimas eleições municipais, o partido também se consolidou como um dos que mais dialoga diretamente com a população: são sete Câmaras de capitais presididas por peessedebistas. Rocha destacou ainda que as posições de destaque assumidas pelo PSDB em todo o país são sinônimo de uma bancada sólida e coesa, que tem a eficiência na gestão como marca.

“O PSDB conta com uma bancada sólida no Congresso Nacional, sendo hoje a maior força política do país. Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul tem um governador do PSDB [Reinaldo Azambuja, eleito em 2014], enquanto que na Câmara Municipal da maior cidade do estado, Campo Grande, o partido tem a maior bancada com sete vereadores, além do presidente da Casa”, disse ao portal.

“A eficiência na gestão é uma marca do PSDB. É por isso que, com a população cobrando um governo técnico, com musculatura política e um discurso embasado, o partido apresentou um crescimento vertiginoso nos últimos anos. O PSDB volta ao protagonismo também pela aversão ao modelo econômico e político implantado no Brasil desde o começo da última década”, ressaltou o tucano, citando os efeitos negativos deixados pela gestão do PT.

Veja Também

Comentários