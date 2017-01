Em entrevista, Eike Batista confirma retorno ao Brasil

O empresário Eike Batista confirmou, na noite deste domingo, que vai retornar ao Brasil. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, concedida no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, ele afirmou que "está na hora de passar as coisas a limpo" e que "está à disposição da Justiça". "Estou voltando", afirmou.

Eike deve embarcar às 0h45 desta segunda-feira (no horário de Brasília) em voo da American Airlines com destino ao Aeroporto Internacional do Rio (Galeão). O desembarque está prevista para as 10h.

O empresário será detido assim que pisar no Brasil, já que teve a prisão decretada na quinta-feira, 26, no âmbito da Operação Eficiência. A investigação apura esquema usado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB) e outros investigados para ocultar mais de US$ 100 milhões remetidos ao exterior. (João Paulo Nucci, [email protected] )

Veja Também

Comentários