Em Dourados, Mario Fonseca fala em fortalecer universidades públicas, e defende autonomia financeira da Uems

Professores e acadêmicos da Uems, no encontro com Mario Fonseca - Divulgação

O candidato a senador pelo PCdoB, Mario Fonseca, recebeu apoio de professores e lideranças estudantis da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), de Dourados, na segunda-feira, 17. Fonseca cumpriu agenda de campanha na cidade, onde acompanhou ainda o debate dos candidatos a governador, promovido pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Professores e acadêmicos da Uems, no encontro com Mario Fonseca, destacaram a importância de se eleger candidatos ao Senado, comprometidos com a retomada da democracia e do desenvolvimento colocando, segundo eles, um fim no desmonte que o governo Temer vem promovendo em todas as áreas estratégicas da nação. Em particular, de acordo com os apoiadores, no campo da ciência e tecnologia.

Professores e universitários da Uems reivindicaram do candidato a senador, empenho em favor do fortalecimento das universidades públicas, e pela autonomia financeira da Universidade Estadual.

“Queremos candidatos que defendam os trabalhadores, as maiores vítimas desse desmonte”, ressaltou também o professor Esmael Machado, Já a dirigente estudantil, Olga Cristina, disse que tem esperança de que, com a eleição de candidatos progressistas, as reformas que atentam contra a população brasileira, venham a ser anuladas.

Ao se comprometer em trabalhar pelas demandas apresentadas no encontro, Mario Fonseca reiterou o que vem afirmando na campanha: de que, se eleito, cumprirá um mandato participativo e popular, e que irá lutar por um referendo, com o propósito de derrubar as medias nocivas “desse governo golpista”, como a Reforma Trabalhista e a Emenda 95, que congela por 20 anos os investimentos em Educação e Saúde.