Em Dourados, Jardim Pantanal terá 100% das ruas asfaltadas pelo Governo

O Governo do Estado começou as obras de pavimentação asfáltica no Jardim Pantanal em Dourados. Os trabalhos iniciaram no mês de Julho e fazem parte do pacote de 20 novas frentes de asfalto que serão executadas esse ano no município.

Somente neste pacote serão investidos R$ 8 milhões entre recursos federais garantidos pelo deputado federal Geraldo Resende com contrapartida e execução do Estado. No total, os investimentos feitos pelo Governo nas vias urbanas de Dourados somam R$ 75 milhões.

No Jardim Pantanal cerca de 150 famílias serão beneficiadas. As obras contemplam as ruas Filinto Muller, Sete de Setembro, Beija Flor, Joaquim Alves Taveira (completa) e Buruti. Com a conclusão dessa frente, o bairro ficará 100% asfaltado. Nessa fase, toda a parte norte recebe asfalto já que a região sul já foi contemplada com a pavimentação em 2008 e 2010.

Para os moradores, a chegada do asfalto é a vitória de uma luta que dura há anos. “Eu moro há 50 anos nessa região de Dourados. Sofri muito sem asfalto. Para sair de casa tinha que colocar sacolinha nos pés e o lamaçal, às vezes, chegava nas “canelas”. Meus filhos sofriam para ir para a escola. Foram anos aguardando esse asfalto. Graças ao trabalho do governador Reinaldo Azambuja e do deputado Geraldo Resende, estamos de vida nova. Eu olho pela janela, vejo os tratores trabalhando, olho para os meus filhos e digo que nunca estive tão feliz na minha vida. Fico alegre até com o barulho e o tremor na minha casa causados pelo barulho do rolo compressor”, brinca.

O comerciante Luiz Justino Nascimento relembra uma luta de 25 anos. “Morei no Jardim Pantanal desde os cinco anos de idade. Hoje eu moro em outra cidade, mas tenho um imóvel ainda no bairro. Estou muito feliz pois o asfalto que conquistamos agora é fruto de 25 anos de luta”, comemora.

“A pavimentação e a drenagem propiciam vida nova, acabando com o barro, a poeira, as enchentes, enxurradas além de valorizar a região”, explica o governador Reinaldo Azambuja.

Outras frentes

Além do Jardim Pantanal, estão recebendo asfalto: Vila União, Jardim Porto Belo, Vila Bela, rua Fernão Luiz Viegas (Jardim João Paulo II), Vila Cachoeirinha, Jardim Morada do Salto, Jardim Carisma, Estrela Hory e Yoshykawa, Canaã I (parte), rua Leônidas Além (parte), bem como o Jardim Canaã IV.

Também vão receber asfalto os bairros: Estrela Pytã (parte), Jardim Maipu (parte), Jardim Maracanã (parte), Jardim Santa Hermínia (parte), Jardim Leste (parte), Jardim Santa Maria (parte), Chácaras 134 (parte), Jardim Parati (parte) e Jardim Piratininga (parte).

