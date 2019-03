Em crise com servidores, TJ-MG paga salário acima do teto para 1.309 magistrados

Em plena crise com seus 18 mil servidores, que cobram um reajuste de 2,9% para recomposição salarial do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) somou, em sua folha de pagamento de fevereiro, nada menos que 1.309 magistrados - juízes e desembargadores - com rendimento líquido acima do teto constitucional de R$ 39.293,32. Trata-se de 85% dos magistrados do tribunal, que emprega um total de 1.537 juízes ou desembargadores.

A folha de pagamento de fevereiro superou a de janeiro, quando 558 magistrados também receberam salários líquidos que superam o valor máximo fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e sancionado pela Presidência da República.

No caso de 75 magistrados, em especial, o mês de fevereiro reservou um rendimento líquido acima do dobro do teto (R$ 78.586,64). Nesta lista estava, por exemplo, o desembargador Renato Luís Dresch, que determinou, no dia 22, a suspensão imediata do movimento grevista iniciado pelos servidores de 2ª Instância do TJMG no último dia 19. Dresch, que criticou a crise financeira de Minas Gerais e disse que era um "privilégio" os servidores da Justiça receberem seus salários em dia, recebeu salário de R$ 89.586 no mês passado.

O Sindicato dos Servidores da Justiça de 2.ª Instância do Estado de Minas Gerais (Sinjus-MG) acatou a liminar. Na próxima quinta-feira, 28, haverá uma audiência de conciliação com os servidores, para tentar um acordo. Os funcionários cobram a recomposição salarial com a inflação de 2018, de 2,9%, e o pagamento de um auxílio-saúde, que já foi definido em uma ajuda de custo entre R$ 200 e R$ 300 por mês, conforme o tempo de trabalho de cada servidor.

O principal motivo dos salários explosivos dos magistrados são as chamadas "vantagens eventuais". Eles recebem abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias regulamentares e de férias premio, além de antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, auxílio livro, entre outros. Contam com 60 dias de férias anuais e outros três meses que podem retirar, a cada cinco anos.

Entre 2018 e 2019, o valor total orçado no TJ-MG para pagamento dos servidores da ativa cresceu 6,3% em relação ao ano anterior, enquanto o valor destinado aos magistrados da ativa cresceu 36,1%, isso sem considerar os auxílios. As chamada "Outras Despesas Variáveis (Férias-Prêmio), por exemplo, cresceram em 885% para os magistrados da ativa.

"O Sinjus-MG está cumprindo a liminar de suspensão da greve, mas manterá estado de greve, o que significa manter a base mobilizada para nova deflagração a qualquer momento", declarou o órgão.