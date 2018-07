Em cinco meses, João Grandão apresentou 89 indicações na ALMS

Líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, o deputado João Grandão apresentou 89 indicações na Casa de Leis, entre fevereiro e julho de 2018. As atividades do parlamentar no período também incluem 7 projetos de leis, além de moções de Congratulação, requerimentos e a realização de seis Audiências Públicas.

O deputado faz um balanço do primeiro semestre e destaca os requerimentos voltados para a Agricultura Familiar, contemplando assentamentos e comunidades indígenas, e também para as áreas da Educação e Saúde.

Para fechar o semestre antes do recesso, na quinta-feira (11), o parlamentar solicitou ao Estado a liberação de recursos para viabilizar moradias aos agricultores familiares de Mundo Novo, por meio do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural). Cobramos também a Funasa sobre a implantação de uma rede de distribuição de água potável no assentamento Serro Alegre, em Bodoquena.

Audiências Públicas

A Assembleia Legislativa realizou seis Audiências Públicas propostas pelo deputado. São elas: A Telefonia Móvel na Área Rural de MS; Educação no Campo” da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul); A paralisação das obras de duplicação da BR-163 pela concessionária CCR MSVia; A notificação compulsória do câncer e definição de prazo para diagnóstico da doença; Anemia Falciforme e a Saúde da População Negra.