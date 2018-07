Em Cabo Verde, Temer anuncia cooperação entre EBC e TVs públicas da CPLP

O presidente Michel Temer participou na manhã desta quarta-feira, 18, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, da reunião de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e da reunião da sessão plenária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

Na terça-feira, 17, na abertura oficial da conferência, Temer anunciou a liberação de 30 horas de conteúdo audiovisual da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para as TVs públicas dos países dessa comunidade. Pelo acordo, a EBC vai receber também conteúdo dos Estados membros da comunidade da CPLP. O acordo prevê a cessão de conteúdo sem custos.

De acordo com informações da Agência Brasil, antes da abertura dessa conferência, Temer se reuniu com o presidente de Cabo Verde, Jorge Fonseca, e abordou o caso dos três brasileiros presos naquele país por tráfico de drogas. "Tomei todas as cautelas diplomáticas no sentido de dizer que é uma questão de soberania do Estado caboverdiano. Mas o Brasil tem o dever, como está acontecendo com os trabalhos diplomáticos, de patrocinar a defesa desses brasileiros, sem entrar no mérito. Fiz o apelo para dizer que estamos preocupados com isso, os familiares estão por aqui", destacou Temer.

Durante a abertura da conferência, Temer passou a presidência da CPLP para Cabo Verde. A presidência do Brasil na CPLP começou em 1º de novembro de 2016, com o tema "A CPLP e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável".

Ainda de acordo com informações da Agência Brasil, Temer disse que seu objetivo como presidente da CPLP no período 2016 - 2018 foi o de aproximar a agenda desta comunidade à da Organização das Nações Unidas (ONU). "Muitas foram as conquistas de nossos países através dos anos. Mas muito ainda são os desafios do desenvolvimento que compartilhamos. É natural que somemos todos os esforços na busca de soluções", frisou o presidente da República.