Em Caarapó, Prefeito ‘afina sintonia’ com o Poder Legislativo

O prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), reeleito e empossado para o mandato 2017-2020 ao lado do vice-prefeito Martim Flores (DEM), quer manter as “parcerias produtivas” com a Câmara de Vereadores, a exemplo do que ocorreu no mandato anterior. A fórmula é, segundo o dirigente executivo, manter um diálogo permanente com o Poder Legislativo.

Seguindo essa filosofia, o mandatário caarapoense convidou os onze vereadores – e todos compareceram – para uma reunião de trabalho na manhã da última quinta-feira (26), no gabinete do prefeito. “O objetivo foi discutir os problemas do município e adotar medidas para a solução”, disse Mário Valério. “Apesar de independentes, os dois poderes precisam caminhar em harmonia”, defendeu.

Conforme o dirigente, os representantes dos poderes Executivo e Legislativo discutiram os projetos em andamento e as futuras ações que serão executadas no município. “A eleição acabou, trata-se de um novo mandato e não faremos distinção de partido, se esse ou aquele vereador foi eleito pela nossa chapa ou pela oposição”, observou o prefeito de Caarapó, acrescentando que “o que interessa, a partir do resultado da eleição e da posse dos eleitos, é o bem-estar da nossa população, que espera um trabalho pelo desenvolvimento de Caarapó”, destacou. “Estaremos todos empenhados para que isso aconteça”, disse.

O vice-prefeito Martim Flores, que também participou do encontro, disse estar certo da união entre os poderes. “O município está cima de qualquer outra coisa. Vamos estar unidos em favor das causas da nossa população, desenvolvendo os projetos que tragam benefícios para todos”, destacou.

O presidente da Câmara, André Nezzi (PDT), disse que, “independentemente de diferenças politicas e partidárias, reafirmamos nosso compromisso de manter a harmonia entre os dois poderes, além de apoiar e colaborar, bem como buscar soluções para todas as ações que venham ao encontro dos anseios e o bem-estar da nossa população”, ponderou. “Também iremos fiscalizar e cobrar do Executivo ações que julgarmos necessárias”, acrescentou.

Mário Valério disse que as reuniões com os vereadores, para discutir ações no município, deverão acontecer periodicamente. A próxima deverá ocorrer já nesta semana, com participação dos secretários municipais.

A Câmara de Vereadores de Caarapó é composta por onze parlamentares, sendo eles: André Nezzi – presidente - (reeleito - PDT, 1.219 votos), Luiz Macarrão (reeleito - DEM, 1.002 votos), Pipoca (reeleito - DEM, 885 votos), Professor Pontinha (reeleito - PT, 837 votos), Manezinho (reeleito - DEM, 695 votos), Manoelito Bagaceira (reeleito - PDT, 681 votos), Gil (PSDB, 678 votos), Professor Alécio (PSDB, 627 votos), Cido Santos (reeleito - PSDB, 596 votos), Gilsinho (PSDB, 588 votos), e Marinalva (ex-vice-prefeita por dois mandatos - DEM, 537 votos).

