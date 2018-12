Em brincadeira, Temer diz que Grace Mendonça 'é o único homem' da equipe

Minutos após haver sancionado cinco leis que tratam de temas relacionados às mulheres, o presidente Michel Temer fez uma brincadeira que ele mesmo reconheceu ser "preconceituosa" com a ministra-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Grace Mendonça.

"Eu não vou fazer uma brincadeira que o Moreira Franco faz sempre. Mas, se me permite, Grace, ele de vez em quando diz: 'nós temos um único homem no governo, que é a Grace'", disse ele, durante a reunião ministerial ocorrida no Palácio do Planalto.

O presidente elogiou a habilidade de Grace nas relações com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Depois de frisar que o governo "só teve vitórias" no campo jurídico, ele afirmou que a ministra-chefe conseguiu economizar "trilhões" com o acordo alcançado em uma disputa judicial que se arrastava há mais de duas décadas, referente à remuneração das cadernetas de poupança.

Grace foi escolhida para falar em nome dos colegas ministros, no encerramento da reunião. Ela agradeceu a Temer e afirmou que o presidente "fez história" durante seu mandato.