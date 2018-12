Em Brasília, Reinaldo Azambuja e Sérgio Moro discutem pautas de combate ao crime organizado no Brasil

Nesta quarta-feira, dia 12, o governador Reinaldo Azambuja foi recebido, em Brasília, pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro - Divulgação

Nesta quarta-feira, dia 12, o governador Reinaldo Azambuja foi recebido, em Brasília, pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com quem discutiu pautas prioritárias para o combate ao crime organizado no Brasil.

O governador de Mato Grosso do Sul entregou ao futuro ministro documento com pleitos para a região de fronteira. No ofício, Reinaldo Azambuja pede a liberação de recursos para investir no sistema penitenciário; no aumento de policiais estaduais e federais; e no policiamento preventivo na faixa de fronteira.

Reinaldo Azambuja ainda pediu o destravamento de projetos para ampliação de vagas no sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Sérgio Moro recebeu a carta no Fórum de Governadores, que reúne 23 gestores eleitos e reeleitos, além de dois vices. Na reunião, ele defendeu a importância de se acelerar o confisco de bens de traficantes de drogas e de armas para combater o crime organizado.

Também participam do encontro o vice-presidente eleito, General Mourão; e os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli; do Superior Tribunal de Justiça (STF), João Otávio de Noronha; e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia.