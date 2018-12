Em Brasília, André Nezzi garimpa benefícios para Caarapó

André Nezzi e outros prefeitos de Mato Grosso do Sul após reunião com o ministro Carlos Marun, em Brasília, na quinta-feira (27) - Divulgação

O prefeito de Caarapó, André Nezzi (PDT), valeu-se do feriado municipal de 26 de dezembro – data da celebração da emancipação do município – para trabalhar. Viajou à Capital federal e, no apagar das luzes de 2018 – e do atual governo da União –, aproveitou para tentar garimpar recursos para Caarapó.

Nezzi disse que foi a Brasília atrás da chamada “rapa da panela” – referindo-se aos recursos extras, as sobras de orçamento da União. “Junto com o vereador Pipoca, visitamos alguns parceiros para tentar viabilizar benefícios para o nosso município”, explicou.

O dirigente caarapoense disse que merece destaque a viabilização conjunta dos municípios que integram o Conisul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul) de um ‘kit pavimentação’, no valor de R$ 1,2 milhão, por ação da deputada federal e futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM). “Esse equipamento vai ser utilizado por todos os municípios do Conisul para obras de asfalto, mediante um planejamento que será debatido com os integrantes do consórcio”, explicou.

“Também tivemos aprovada nossa proposta e plano de trabalho para aquisição de um caminhão para coleta seletiva de lixo, no valor de R$ 245.980,45, por meio do gabinete do senador Waldemir Moka, que também está buscando liberar, a nosso pedido, um ônibus para o transporte escolar”, acrescentou o prefeito de Caarapó.

Outra informação de André Nezzi é relativa a projeto de obras de pavimentação asfáltica cadastrado no Ministério das Cidades. “Esse projeto, de R$ 3 milhões, foi aprovado na primeira etapa, e a liberação dos recursos poderá ocorrer já em 2019”, disse o prefeito, acrescentando que se trata de parceria com o deputado federal Vander Loubet (PT).

A última agenda do prefeito André Nezzi ocorreu na quinta-feira (27), no Palácio do Planalto, quando se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, juntamente com outros 12 prefeitos do Estado. “Fomos contemplados com R$ 500 mil para custeio na área da saúde, além do compromisso de liberação de uma retroescavadeira no valor de R$ 480 mil e dois caminhões caçamba de R$ 250 mil cada, que servirão para reforçar o atendimento à nossa população”, informou o prefeito de Caarapó.

André Nezzi retornou ao município ainda na quinta-feira. Nesta sexta-feira – último dia de trabalho normal dos setores administrativos da prefeitura -, cumpre agenda no Gabinete do Prefeito. Na virada do ano, está prevista a sua participação nos eventos programados para a Praça Central: premiação da campanha de Natal da Associação Comercial de Caarapó, sorteio dos prêmios da Campanha IPTU Premiado 2018 e acompanhamento do show pirotécnico. A programação começa às 21h e, a exemplo de anos anteriores, deve atrair grande público.