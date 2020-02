Em Brasília, 22 Estados participam da reunião do fórum dos governadores

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, abriu na manhã desta terça-feira, 11, a reunião do Fórum dos Governadores. - Joel Rodrigues/Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, abriu na manhã desta terça-feira, 11, a reunião do Fórum dos Governadores, com a presença de representantes de 22 Estados. A pauta do encontro inclui temas como segurança pública, preço dos combustíveis e a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Participam da reunião no momento 19 governadores (AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MS, MT, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RR e SC) e três vice-governadores (MA, MG e TO).

O governador paulista, João Dória, não está na lista de presenças no evento em Brasília, pois inaugura, nesta semana, um escritório comercial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.