Em Bataguassu, 97 famílias recebem casa própria

“É a minha primeira casa própria. O sentimento é de satisfação, de alegria, de tudo de bom que você puder imaginar numa sensação só”. A fala de Airly Felix Lima, de 30 anos, resume o sentimento das 97 famílias beneficiadas pela parceria do Governo do Estado com prefeitura e União para garantir a construção de moradias populares em Bela Vista.

Durante visita ao município na manhã desta sexta-feira (21.7), o governador Reinaldo Azambuja fez a entrega das chaves aos 47 contemplados nos Loteamentos Maria Baiana, no Distrito de Nova Porto XV e São Pedro, e visitou o terreno onde serão construídas 50 residências pelo Programa Lote Urbanizado – cujos investimentos somam R$ 3,9 milhões.

“Casa é dignidade. Não tem nada na vida de uma pessoa que dignifica mais do que dizer: eu tenho a minha casa, eu saí do aluguel e vou poder pagar a prestação daquilo que é meu”, afirmou o governador durante as entregas, ao destacar a melhoria na qualidade de vida dos beneficiados.

Ele mencionou os empreendimentos entregues como exemplos das parcerias firmadas no momento de crise, para garantir a solução dos problemas da população. “Nesses dois anos e sete meses a gente buscou as alternativas para ampliar a habitação no Mato Grosso do Sul e fizemos por meio do Programa do FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de Serviço], Lote Urbanizado, o Cheque Moradia, o próprio Minha Casa, Minha Vida e outros inúmeros investimentos”, lembrou.

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, destacou a importância da parceria com o Governo para a realização do sonho das famílias. “Se não fosse essa parceria, essa realidade não aconteceria”, disse. “Ela envolveu primeiro o mutuário que teve que reunir as condições necessárias para ser beneficiado; o Governo Federal na liberação do recurso do FGTS; o Governo do Estado que apoiou com recursos para infraestrutura e o município que cedeu o terreno para que fossem construídas”, completou.

Entrega de chaves

Os dois loteamentos entregues na manhã desta sexta-feira foram construídos para atender famílias que ganham de R$ 1,3 mil até R$ 3,5 mil. “85% das famílias aqui beneficiadas ganham até R$ 2.400. Nós priorizamos esse perfil de família para atender essa população”, explicou a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avezani Lopes.

Há programas de habitação destinados a famílias de baixa renda e a proposta foi justamente auxiliar aqueles que estão em situação intermediária. Neste caso, com a construção subsidiada pelo Governo os imóveis são subfinanciados e as famílias pagarão valores inferiores ao aluguel.

“Vou pagar a parcela da minha casa e vai sobrar para eu investir nela”, comemorou a agente de merenda Lee Suelen Soares, de 32 anos.

Ela levou os filhos para conhecerem a casa nova no Loteamento São Pedro e contou que todos estavam ansiosos pela entrega. “A vida toda batalhamos por isso”, lembrou. Sua prestação será de R$ 450,00 enquanto o aluguel já estava em R$ 550,00. “Todo mundo tem o sonho de ter sua casa própria e para a gente que foi contemplado é uma alegria muito grande”, destacou.

A emoção tomou conta das 50 famílias selecionadas, que acompanhadas do governador visitaram os terrenos onde serão construídas as residências no Conjunto Habitacional Chácara São João, pelo Programa Lote Urbanizado. “Eu nunca tive a oportunidade de ter um terreno”, lembrou a doméstica Mara Rubia Ramos da Silva, de 34 anos, ao fazer planos para construir seu imóvel com o suporte do Governo do Estado.

Danúbia Burema e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

