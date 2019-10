Em audiência pública, Poderes apresentarão relatórios fiscais do 2º quadrimestre

Evento foi proposto pelo presidente da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, deputado Gerson Claro

Representantes dos Poderes da esfera Estadual realizarão a apresentação de relatórios fiscais referentes ao segundo quadrimestre deste ano na Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A audiência pública - proposta pelo presidente da Comissão, deputado Gerson Claro (PP) - será realizada nesta terça-feira (29) no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Casa de Leis, a partir das 14h.

A realização do evento tem base na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) que determina a apresentação, em audiência pública no Legislativo, do cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre. A legislação também prevê que a apresentação deve ser feita à comissão temática pertinente.

Entre as prerrogativas do grupo de trabalho da ALEMS está a de exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária. Além do presidente Gerson Claro, a Comissão é formada pelos deputados Renato Câmara (MDB), vice-presidente, e pelos parlamentares Evander Vendramini (PP), Eduardo Rocha (MDB) e Professor Rinaldo (PSDB).