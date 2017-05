Em ato em SP, Rui Falcão diz que 'governo Temer acabou envolvido em corrupção'

A forte chuva que cai em São Paulo na tarde deste domingo, 21, frustrou a expectativa dos organizadores do protesto que pede a renúncia do presidente Michel Temer e a realização de eleições diretas. Apesar de dois trios elétricos e dois carros de som terem sido levados para a Avenida Paulista, os manifestantes não enchem uma quadra da via.

Por causa da chuva, os organizadores pedem que os oradores façam discursos rápidos, de cerca de três minutos, para que o ato seja abreviado.

O presidente nacional do PT, Rui Falcão disse que "o governo Temer acabou envolvido em corrupção" e conclamou a realização de eleições diretas. "Sem legitimidade só lhe resta um caminho que é entregar ao povo a decisão de escolher seu próximo presidente", disse.

Já o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) defendeu o afastamento do presidente e pediu eleições diretas e a recuperação do processo democrático brasileiro. Ele ainda avaliou que os partidos da base aliada deverão se afastar do atual governo. "É uma questão de tempo", ressaltou Chinaglia.

