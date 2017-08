No aniversário de Aquidauana, cidade recebe pavimentação da MS-450

Como parte das comemorações do aniversário de Aquidauana, que completa nesta terça-feira, dia 15 de agosto, 125 anos de fundação, o governador Reinaldo Azambuja vai anunciar investimentos de mais de 20 milhões de reais.

Na oportunidade, Reinaldo Azambuja participa do desfile cívico, escolar e militar, entrega a pavimentação asfáltica urbana, além de reforma e ampliação de Escola Estadual Professor Luiz Mongelli. O governador assina termo de cooperação com a prefeitura para reforma do ginásio poliesportivo, interditado desde 2013, no valor de 450 mil reais, e autoriza obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais.

Em Aquidauana também está prevista a entrega de patrulha mecanizada e unidades habitacionais.

Reinaldo conclui sua agenda em Piraputanga onde assina a ordem serviço para a obra de pavimentação asfáltica de 18,5 km da MS-450 – trecho da Estrada Parque entre esse distrito e Camisão.

