Em 17 dias, equipes taparam mais de 24 mil buracos em todas as regiões da cidade

Este resultado corresponde a 11% do número de buracos tapados no ano passado - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande tem equipe de tapa-buraco em todas as regiões da cidade e, desde a assinatura da ordem de serviço para as empresas habilitadas na licitação, já foram tapados 24.220 buracos.

As equipes estão atendendo as chamadas vias arteriais (de maior movimento) e as que servem de itinerário ao transporte coletivo. Nesta terça-feira (17), por exemplo, 23 equipes estão trabalhando nas sete regiões da cidade, em bairros como Moreninhas, Jockey Club, Vila Glória, Vila Bandeirantes e Vilas Boas.

Neste período de 27 dias, que coincidiu com as festas do final de ano, foram 17 dias úteis. Porém, com as chuvas, muitas vezes as equipes não saíram às ruas. Este resultado corresponde a 11% do número de buracos tapados no ano passado.

Segundo o engenheiro Edvaldo Aquino, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que supervisiona o serviço, em um dia de condições climáticas adequadas, cada equipe sai da usina com 20 toneladas de massa asfáltica, o suficiente para trabalhar por 10 horas. Nos dias em que a meteorologia prevê chuva no período da tarde, as empresas encomendam metade de CBUQ.

Outra dificuldade que o pessoal de campo está identificando é o surgimento de buracos em locais onde aparecem vazamento da rede de água. “Já houve dias em que identificamos 20 pontos de vazamento que danificaram o asfalto. Nestas situações, a concessionária é notificada, assumindo a responsabilidade de tapar o buraco após resolver o problema de água”, explica Edvaldo.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços, Rudi Fiorese, como tem chovido praticamente todos os dias, seja na cidade inteira ou em pontos isolados, vai demorar um pouco para a população ter a percepção de melhoria na manutenção do pavimento. “A equipe faz o remendo hoje. No dia seguinte, chove e aparece outro buraco, já que boa parte do pavimento de Campo Grande, com mais de 30 anos, está desgastado, praticamente sem capacidade de absorver a umidade”, detalhou.

Como medida preventiva, tão logo passe o período de chuva mais intenso, está previsto o revestimento asfáltico de alguns trechos onde o tapa buraco for feito. “Este material funciona como impermeabilizante do pavimento, devolvendo sua capacidade de absorver a umidade provocada pela chuva”, explica o secretário.

O contrato

A licitação do tapa-buraco atraiu 22 empresas, com 84 propostas para os sete lotes em que o certame foi dividido, sendo um por região urbana da cidade. Algumas empresas disputaram mais de um lote.

A disputa barateou em 22,38% o valor dos contratos, válidos por um ano, gerando uma economia de R$ 9.812.1124,61, diferença entre o custo inicial, orçado em R$ 43.826.435,98, e o valor total das propostas vencedoras, R$ 34.014.311,37, por contratos de um ano.