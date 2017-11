Elo Estadual da REDE trabalha para ter candidatura própria em 2018

convenção REDE Sustentabilidade/MS, com vereador Eduardo Romero se pronunciando - Divulgação

A Rede Sustentabilidade está trabalhando para ter candidatura própria nas eleições de 2018. Em nível nacional o nome unânime para concorrer à presidência da Republica é da ex-senadora Marina Silva. O trabalho de fortalecimento do partido foi revelado na conferência estadual realizada no último sábado, 25, em Campo Grande.

No Mato Grosso do Sul a REDE também trabalha com a possibilidade de candidatura própria para disputar o governo do Estado, com possíveis nomes sendo trabalhados pelo diretório estadual. A porta-voz da Rede no Estado, advogada Tatiana Ujacow destaca que o partido tem metodologia de decisões que levam em conta o colegiado, portanto todos filiados estão participando do processo democrático local. A decisão da candidatura de Marina Silva em nível nacional sempre foi ponto de acordo com os elos estaduais.

Durante a conferência realizada no sábado, os filiados escolheram quatro delegados do partido que vão participar de encontro nacional que vai ocorrer nos primeiros meses do próximo ano.

O porta-voz da REDE e suplente de vereador em Aquidauana, Carlos Zanin, destaca que o partido tem buscado estruturação, além da Capital, também no interior do Estado. Ele destaca que em breve as cidades de Anastácio e Bodoquena terão diretórios municipais do partido.

A REDE

A REDE vai participar pela primeira vez de uma eleição com candidatos disputando Presidência a República, senado, deputado federal, deputado estadual e governo do Estado. A primeira participação do partido em eleições foi em 2016 com pleitos municipais (prefeito e vereadores).

Em 2016 a REDE participou da primeira eleição de sua história. Em Campo Grande foi eleito vereador Eduardo Romero que está segundo vice-presidente da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

Com pouco mais de um ano de atuação (reconhecido como partido pelo TSE em 25 de setembro de 2016), a REDE está presente em 26 municípios de MS e com diretórios municipais em Campo Grande, Nova Andradina, Bandeirantes, Paranaíba, Dourados, Aquidauana, Corumbá, Inocência, Naviraí e Amambai.

Delegados Titulares

. Giovanni Costa Figueiredo (Campo Grande)

. Carlos Zanin de Oliveira (Aquidauana)

. Tatiana Ujacow (Campo Grande)

. Edvaldo Soares da Silva (Dourados)

Delegados Suplentes

. José Américo Dinizz (Dourados)

. Alex Figueiredo (Campo Grande)

. Rodolfo Dias Pinto (Antonio João)

. Hamilton Martins (Campo Grande)