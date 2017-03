Eliseu Padilha terá alta na quinta-feira

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, terá alta médica na quinta-feira (9). Boletim divulgado na noite desta terça-feira (7) pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, diz que Padilha apresenta "excelente recuperação de seu quadro de saúde".

O ministro foi submetido a uma cirurgia para retirada da próstata no dia 27 de fevereiro. Padilha está em licença informal do trabalho há doze dias, período que coincidiu com o agravamento da crise política.

Dias antes da internação, o advogado José Yunes disse que, em setembro de 2014, recebeu um "pacote" em seu escritório, a pedido de Padilha, das mãos do operador financeiro Lúcio Funaro. O lobista é ligado ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Tanto Funaro quanto Cunha estão presos no âmbito da Lava Jato.

Além disso, delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht - incluindo a do ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht - também ligaram Padilha a um esquema de recebimento de recursos para campanhas do PMDB.

Articulador político e fiador da reforma da Previdência - hoje em tramitação na Câmara dos Deputados -, o ministro deve retornar ao trabalho na segunda-feira (13). Nos bastidores, porém, aliados dizem que ele pode não ter condições de permanecer no cargo.

