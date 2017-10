Elevador cai em Belém e fere prefeito e deputado estadual

Um elevador do prédio da Superintendência Desenvolvimento Amazônia (Sudam) caiu na tarde desta quinta-feira, 5, com 12 pessoas deixando feridos. Entre as vítimas estavam o prefeito de São Miguel do Guamá, Antônio Leocádio dos Santos (PSDB), e o deputado estadual Ozório Juvenil (PMDB).

Os dois estão hospitalizados e, segundo a assessoria de imprensa da Sudam, o estado de saúde do prefeito é grave. O acidente aconteceu por volta das 16h30 e foi durante uma assinatura de convênios de emendas parlamentares. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que é do Estado, e estava presente na cerimônia, divulgou uma nota de solidariedade por conta do acidente.

"Lamento muito o acidente ocorrido hoje no prédio da Sudam, em um momento tão especial para nosso Estado, que era para ser apenas de alegria", escreveu. "Me solidarizo com as famílias, e informo que já solicitei à Sudam para que apure o incidente da forma mais rápida e precisa possível", completou.

Em nota, a Sudam informou que a capacidade máxima do elevador era de sete pessoas e no momento do acidente havia 12 passageiros. A Sudam disse ainda que os acidentados foram levados para três hospitais e estão sendo acompanhados. O órgão afirma que está prestando assistência e montou uma comissão de servidores para acompanhar o andamento da recuperação dos feridos.

Helder participou hoje de manhã ao lado do presidente Michel Temer de cerimônia de assinatura de um protocolo de intenções para a União destinar à Arquidiocese de Belém uma área de 10,8 mil metros quadrados, no bairro de Nazaré. Temer, que veio a Belém pela primeira vez como presidente, dividiu o palco também com o senador Jader Barbalho (PMDB-PA), pai do ministro, e fez afagos ao clã paraense.

Em seu discurso pela manhã, Helder Barbalho afirmou que o Círio é o "natal dos paraenses" e que a melhoria na estrutura do local vai ajudar a promover o turismo local. "Queria agradecer aos ministros por terem compreendido a importância do pleito que eu fiz a vocês", destacou. O ministro quebrou o protocolo da cerimônia e pediu licença para chamar deputados estaduais para entregar uma homenagem de "titulo de cidadão" da cidade ao presidente.

