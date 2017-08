Eleitores chegam cedo para votar no Amazonas

Antes mesmo do início da votação neste domingo (6), às 8h (9h em Brasília), eleitores amazonenses já faziam filas para entrar nas zonas eleitorais. São 2.338.037 cidadãos aptos a votar na eleição suplementar para governador no estado. Em Manaus, o comerciário José Augusto chegou antes das 7h ao maior colégio eleitoral do Amazonas, o Centro Universitário Nilton Lins, no bairro Flores, na zona Centro-Sul. No local votam mais de 11.500 eleitores.

“Sempre venho cedo para depois ter o dia livre pra ficar com a família. E a gente vem cumprir o dever cívico”, disse o eleitor.

O pintor Zacarias Cordeiro saiu às 5h de casa, no bairro São José, zona leste da cidade. “Cheguei às 6h30 aqui porque moro longe e fiquei com medo de chegar atrasado.Eu saí às 5h de casa. Acho importante votar”, afirmou.

Pela primeira vez, o transporte coletivo não está sendo gratuito em dia de eleição no Amazonas. Em nota, a prefeitura de Manaus informou que cumpre entendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), que concluiu não ser necessário o benefício neste domingo. Com o cadastramento biométrico, a maioria dos eleitores está votando perto de casa.

“Em nenhum município brasileiro se dá gratuidade ao transporte público no dia da eleição. Manaus ainda praticava isso porque era uma tradição. Hoje a eleição é diferente. Temos todo o município 'biometrizado'. As pessoas foram localizadas próximas de suas residências. Acredito que isso não vá causar impacto na questão da abstenção”, explicou o desembargador Yêdo Simões, presidente do tribunal.

Mais de 1,5 milhão de eleitores amazonenses serão identificados por meio da impressão digital. Em todo o estado são 1.508 locais de votação. Na capital amazonense, são 443 pontos. Nove candidatos concorrem ao cargo de governador.

