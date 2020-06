Eleições municipais são adiadas para 15 de novembro

As eleições serão em novembro - (Foto: Marcelo Camargo)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu que as eleições municipais não vão mais acontecer em outubro. Após uma uma reunião nesta terça-feira (16), ficou decidido que as eleições serão realizadas em 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro segundo turno. A informação foi confirmada na noite de hoje pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A reunião foi realizada com o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre e todos os líderes partidários.

Para que as novas datas sejam constituídas, a decisão prévia terá que passar pelo Congresso Nacional e que deve votada o quanto antes.