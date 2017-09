Eleições: Josué Gomes diz que só aceitaria ser vice de dono da Riachuelo

O presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, filho do vice-presidente José Alencar, morto em 2011, disse nesta quinta-feira, 31, que não pretende integrar uma chapa como vice-presidente em 2018, segundo reportagem do jornal Valor Econômico.

"Só aceitaria se for do Flávio Rocha (presidente do Grupo Guararapes, da rede Riachuelo). Se ele se lançar à Presidência, meu voto é dele e se me convidasse para a vice eu aceitaria, mas, fora isso, estou 100% focado nas nossas empresas", afirmou Josué, durante evento em São Paulo.

José Alencar foi vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2010. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada no dia 24 de agosto mostrou que petistas cogitam e incentivam uma candidatura de Josué, filho de Alencar, para a vice em uma eventual chapa da legenda em 2018.

Parlamentares disseram que Lula e o empresário têm conversado sobre o assunto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários