Eleições do CREA/MS são adiadas mais uma vez em decorrência da pandemia

É a segunda vez que tem mudança no calendário de votação - (Foto: Reprodução)

As eleições para presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS) foram adiadas mais uma vez. Nesta tarde (13), a Comissão Eleitoral Federal publicou nota oficial em que comunica a suspensão da data de votação prevista para 15 de julho do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua. O portal A Crítica já havia adiantado na última sexta-feira (10) que a data poderia ser alterada.

Ainda não há nenhuma data definida, mas a Comissão Eleitoral Federal vai apresentar uma nova data, nos limites da decisão e com os ajustes necessários ao Calendário Eleitoral.

“Ressaltamos que permanecerão sendo adotadas todas as medidas preventivas apontadas pelos órgãos de saúde (protocolo sanitário) em favor de todos os profissionais”, diz a nota.

É a segunda vez que tem mudança no calendário de votação.

Neste ano quem está na corrida do pleito é a Engenheira Agrimensora Vânia Abreu de Mello, o Engenheiro Industrial Mecânico e de Segurança do Trabalho, Jorge Tadeu Mastela e Almeida e o Engenheiro Civil, Marco Antônio Paulino Maia.