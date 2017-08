Manaus, 06/08/2017 - Com cerca de cerca de 75% das urnas apuradas, o candidato do PDT, Amazonino Mendes mantém vantagem sobre os adversários na eleição suplementar para o Governo do Estado do Amazonas. Ele conta com 39,7% dos votos e deve estar no segundo turno.

Eduardo Braga (PMDB), 22,7% dos votos, e Rebecca Garcia (PP) com 17,46% e José Ricardo (PT) com 14.09% disputam a segunda vaga. A previsão é de que o resultado esteja definido até as 20h deste domingo.

