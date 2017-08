Eleição suplementar para governador do Amazonas tem nove candidatos

Os mais de 2,3 milhões de eleitores amazonenses voltam às urnas neste domingo (6) para escolher novo governador. No dia 4 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a cassação do mandato do ex-governador José Melo (Pros) e do vice Henrique Oliveira (SD), por compra de votos nas eleições de 2014. Além disso, os ministros determinaram a realização de novas eleições diretas no estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, David Almeida (PSD), assumiu o governo interinamente.

Nove candidatos concorrem ao cargo. A seguir, um breve resumo sobre cada um deles:

1 - Amazonino Mendes é o candidato do PDT. Nasceu no Amazonas e é formado em Direito. Iniciou sua vida política em 1983, quando foi eleito prefeito de Manaus. Foi eleito para o cargo mais duas vezes, em 1993 e em 2009. Por três vezes, também foi governador do Amazonas. Em 1991 e em 1992 foi senador. O vice de Amazonino é o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB.

2 - O senador Eduardo Braga é o candidato do PMDB. Ele nasceu em Belém, no Pará, e é engenheiro. Foi eleito vereador em 1983. Já foi deputado estadual e federal, governador do Amazonas em dois mandatos e vice-prefeito de Manaus. É senador desde 2011. O vice de Braga é Marcelo Ramos, do PR.

3 – O cabeleireiro Jardel Deltrudes é do PPL. Nasceu no Amazonas e foi o último candidato a se registrar no Tribunal Regional Eleitoral. Foi candidato a vereador em 2012, mas não foi eleito. A advogada Fabiana Campos Silva Wilkens, também do PPL, é sua vice.

4 - Candidato do PT, o deputado estadual José Ricardo nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora em Manaus desde os 7 anos de idade. É formado em Economia e em Direito. Ele concorreu a uma eleição pela primeira vez, em 1996, para vereador, ficando como quarto suplente. Conseguiu ser eleito vereador em 2004 e, pela segunda vez, em 2008. Em 2010, venceu a eleição para deputado estadual. Seu vice é o deputado estadual Sinésio Campos, também do PT.

5 - A jornalista Liliane Araújo é a candidata do PPS ao governo do Amazonas. Ela nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Já foi candidata a vereadora de Manaus, pelo PR, e a deputada estadual, mas não foi eleita. No mês passado, sua candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas por problemas na filiação partidária. Ela recorreu da decisão. Apesar disso, seu número e nome vão aparecer nas urnas, mas os votos só serão contabilizados com a decisão final do Tribunal Superior eleitoral. Seu vice é o cabo Lobo, da Polícia Militar.

6 - O deputado estadual Luiz Castro, da Rede, nasceu em São Paulo e mora no Amazonas desde 1977. É advogado e já foi presidente da Associação Amazonense de Municípios. Entre 2003 e 2004 foi secretário estadual de Produção, Agropecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural Integrado. Castro está em seu quinto mandato como deputado estadual. O delegado João Victor Tayah, do PSOL, é o vice.

7 - Marcelo Serafim é o candidato do PSB. Ele nasceu em Manaus e é formado em Farmácia e Bioquímica. Já foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas. Em 2006, foi eleito deputado federal e,. em 2012, vereador. O vice é Sirlan Cohen, do PMN.

8 - Rebecca Garcia é a candidata do PP. Nasceu em Manaus e é economista. Foi deputada federal pelo Amazonas em 2006 e reeleita em 2010. Também já foi superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa). Em 2014, foi candidata a vice-governadora na chapa de Eduardo Braga, do PMDB, que perdeu para o ex-governador cassado José Melo, do Pros. O vice de Rebecca é o vereador Felipe Souza, do Podemos, antigo PTN. Ele substituiu o deputado estadual Abdala Fraxe, do PTN, que teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.

9 - Candidado do PHS, o vereador Wilker Barreto é amazonense, formado em Economia e mestre em Sustentabilidade e Meio Ambiente. Ele é presidente da Câmara Municipal de Manaus pela segunda vez e está em seu terceiro mandato como vereador. A vereadora professora Jacqueline, também do PHS, é a vice.

