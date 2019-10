Eleição para conselho tutelar tem baixa participação em Brasília

As eleições para os conselheiros tutelares com mandato de 2020 a 2023, realizada hoje (6) em todo o país, contou com a participação de brasilienses que nunca haviam votado anteriormente. Para representar o Distrito Federal, estão sendo escolhidos 200 nomes, distribuídos entre os 40 conselhos da unidade federativa, além de 400 suplentes. Mais de 800 candidatos disputam as vagas.

Ao todo, 30 mil conselheiros serão indicados para os 5.956 conselhos ativos em todo o país. Como o voto não é obrigatório, a Agência Brasil identificou uma baixa aderência à votação, mas também a iniciativa de pessoas que decidiram se envolver, este ano, com o processo eleitoral.

O engenheiro Gilberto do Nascimento reservou uma hora do domingo para se dirigir a um ponto de votação na Asa Sul, na companhia da esposa, que também registrou seu voto. O que o motivou foi o sentimento de contribuir para que haja "uma representatividade boa" no que concerne à proteção dos direitos de crianças e adolescentes, atualmente dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

"Acho que o conselho deve se antecipar e ter uma visão organizacional, sistêmica e preventiva de todas as questões ligadas aos menores [de idade]", afirma. "Acho importante que todos votem e pratiquem esse direito e dever."

A secretária Maria Viana conta que votou em uma amiga, que já atuava como conselheira tutelar e, na sua avaliação, desempenhou devidamente a função. A mulher, diz ela, a orientou para que conseguisse uma vaga na escola para o seu filho menor. "A visão que tenho é de que o conselho ajuda muito, para quem o entende. Só que tem pessoas que não o compreendem e acham que ele atrapalha na criação dos filhos. Mas ele ajuda muito, principalmente quando é o caso de um pai ou uma mãe que trata a criança mal, agressivamente. O conselho tutelar tem ajudado muito certas famílias. Pega essas crianças [em situação] de rua, consegue escola e muda completamente a visão dessas crianças", afirma.

A Agência Brasil foi, ainda, a outros dois locais de votação na Asa Sul, o Centro de Ensino Fundamental 405 Sul e a Escola Classe 206 Sul, mas encontrou as portas fechadas. Como ambos pontos constavam da lista divulgada pelo governo do Distrito Federal, solicitou explicações à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e aguarda retorno. Por meio da assessoria de imprensa, o governo distrital havia informado que 148 locais de votação, espalhados por todas as regiões administrativas, estariam funcionando neste domingo. Até as 18h, a pasta ainda não havia divulgado o total de votantes.