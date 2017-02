Eike Batista recebe visita da mulher Flávia Sampaio em Bangu 9

O empresário Eike Batista recebeu nesta sexta-feira, 10, a visita de sua mulher Flávia Sampaio. O fundador do grupo X está preso desde o último dia 30 de janeiro na penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9), na zona oeste do Rio.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Flávia, que é advogada, entrou na unidade com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As visitas de familiares só podem ser feitas após a confecção de uma carteirinha, mas a esposa do empresário entrou com a sua identificação profissional.

A mulher de Eike foi ao local com dois advogados do empresário e conversou com o seu marido pelo parlatório. Eike, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) e mais seis pessoas foram denunciadas nesta sexta pelo Ministério Público Federal (MPF) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As investigações fazem parte da Operação Eficiência, desdobramento da força-tarefa da Lava Jato no Rio.

