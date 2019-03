Educação ambiental no Pantanal pode ser incluída em calendário de eventos de MS

O deputado Evander Vedramini (PP) apresentou, na sessão ordinária desta quarta-feira (27), dois projetos de lei. O primeiro deles versa sobre a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do de Mato Grosso do Sul o “Calendário Educação Ambiental no Pantanal”, a ser realizado todos os anos no mês de novembro.

Segundo a proposta, o objetivo é divulgar e valorizar o trabalho realizado entre as várias instituições que visam à conservação do Pantanal sul-mato-grossense. “É de suma importância conscientizar os cidadãos da imprescindibilidade de se preservar este bioma. É um trabalho continuado que visa à mudança cultural”, explicou o autor.

Vendramini ainda apresentou Projeto de Lei para alteração da terminologia “merenda escolar” para “alimentação escolar com critérios” nos atos administrativos públicos e programas nutricionais de governo na esfera estadual e municipal, bem como facultar aos órgãos da administração pública de educação a disponibilização, perceptível ao público, do cardápio e seus elementos nutricionais.