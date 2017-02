Vereador pelo Sustentabilidade é escolhido para presidir Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara

O vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) vai presidir pelos próximos dois anos a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal de Campo Grande. O anúncio da composição das 19 comissões permanentes da Casa de Leis foi feito durante a sessão desta terça-feira, 21.

Eduardo Romero foi relator da LOA (Lei Orçamentária Anual) em 2015 e 2016. Além disso, foi relator da revisão do Plano Plurianual (PPA) no ano de 2015. Foi também presidente da CPI das Contas Públicas em 2015, funções que o parlamentar pontua como base para 'mergulhar' nas contas públicas do município.

Romero destaca que uma das atribuições de um vereador é fiscalizar as ações do poder executivo como, por exemplo, a aplicação dos recursos públicos. Atuar na Comissão de Finanças e Orçamento tem como uma das responsabilidades avaliar projetos que trabalhem com recursos como é o caso, por exemplo, de pedidos de empréstimo e suplementação, por parte do Executivo bem como avaliar projetos de lei de qualquer natureza que envolva impacto financeiro.

Pelos próximos dois anos Eduardo Romero também vai atuar como vice-presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente que nos quatro anos de seu primeiro mandato de vereador (2013/2016) esteve presidente. O vereador também vai integrar a Comissão Permanente de Defesa do Bem-Estar e Direitos dos Animais.

Agenda

A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças já tem agendas oficiais na Casa de Leis definidas para esta semana. Amanhã, quarta-feira, a partir das 9h, tem audiência pública de Prestação de Contas do Executivo do Terceiro Quadrimestre de 2016.

Na sexta-feira, 24, às 14h, tem audiência pública de Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde.

As duas audiências públicas vão ocorrer no Plenário Edroim Reverdito (plenarinho) e são abertas ao público.

