Eduardo Rocha parabeniza ALEMS em testar parlamentares e servidores para Covid-19

Assembleia irá testar os que estão atuando de forma presencial - (Foto: Mariana Anjos/Assessoria)

O deputado estadual Eduardo Rocha apoiou e parabenizou a iniciativa da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), em testar para a Covid-19, seus servidores e parlamentares que estão em trabalho presencial.

A notícia foi dada na sessão desta quarta-feira (1º), pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, onde deixou claro que a ideia é do parlamentar Zé Teixeira, 1º secretário. Os testes serão feitos de forma escalonada e organizada, para evitar aglomerações, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Para Eduardo Rocha, primeiro vice-presidente da ALEMS, esta iniciativa é de total importância. “Estamos em um momento inimaginável, mas não se pode parar o trabalho. Com esta testagem todos terão mais segurança para atuarmos e darmos continuidade ao andamento da Casa”, disse.

A previsão é que os 400 testes comecem a serem feitos na próxima terça-feira (7), prosseguindo até a sexta-feira (10), em dois turnos, juntamente com acompanhamento do corpo médico da Assembleia Legislativa.