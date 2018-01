'É preciso evitar retrocesso no combate à corrupção', diz deputado Daniel Coelho

Um dos principais "cabeças pretas" do PSDB - a ala mais jovem da sigla -, o deputado Daniel Coelho (PE) declarou nesta quarta-feira, 24, que é preciso ter cuidado para evitar retrocessos no combate à corrupção no País. "Não podemos abrir guarda dos poucos avanços conquistados contra a corrupção. Os que ameaçam derrubar a Lei da Ficha Limpa ameaçam a própria democracia no Brasil", escreveu no Twitter o parlamentar.

Sem citar nominalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o comentário faz referência ao julgamento do petista pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4), que pode culminar no enquadramento do ex-mandatário na Lei da Ficha Limpa, caso ele seja condenado em segunda instância.

Com o ex-presidente liderando as pesquisas de intenção de voto, apesar de ser réu na Justiça, o tucano criticou a possibilidade de Lula assumir a Presidência. "Lugar de corrupto condenado é pagando pelos seus atos, nunca exercendo cargos públicos", afirmou.