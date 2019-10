“É necessário encontrar meios de inclusão para o idoso”, afirma Marçal Filho

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) - Foto: Divulgação

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) utilizou a tribuna nesta manhã (1) para ressaltar a necessidade de uma atenção especial ao idoso. “No mês em que se comemora o dia dos Professores, o dia das Crianças, a campanha contra o câncer feminino do Outubro Rosa, também é muito importante falar do dia de hoje, 1º de outubro, em que se comemora o dia dos Idosos, um público bastante esquecido, pois ninguém valoriza seu conhecimento e experiência”, constatou.

“É necessário encontrar meios de inclusão para o idoso, não apenas como a inclusão que já existe, mas como força de trabalho. Há muitas leis que protegem os idosos, preferência nas filas e assentos, mas são poucas as pessoas que realmente tomam a iniciativa de beneficiar quem precisa. Eu vim aqui para defender os idosos hoje, pois só não envelhece quem morre, e o número de idosos crescerá ainda mais conforme projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. Com a expectativa de vida aumentando, é preciso ampliar políticas públicas para os idosos”, destacou o deputado Marçal Filho.

O parlamentar lembrou que já defendeu, na tribuna, uma unidade de saúde voltada aos idosos em Mato Grosso do Sul. “Reitero ao governo do Estado, com a utilização de emendas parlamentares estaduais e federais, e a parceria com a União, carrear verbas para a construção de uma unidade de saúde para atender exclusivamente as pessoas idosas naquilo que mais precisam, a saúde. A proposta vai de encontro ao aumento da população idosa brasileira. Em Curitiba, capital do Paraná, já existe a unidade Zilda Arns, hospital referência ao idoso que. Para o idoso que sofre todo tipo de enfermidade, qualidade de vida é algo subjetivo. Além dos males físicos, há a questão da autoestima, da depressão. Nossos idosos doentes pedem também o apoio da sociedade, não só da família. Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui”, revelou Marçal Filho.