E-mails da OAS revelam atenção especial ao tríplex que Lula nega ser o dono

Faz parte do material entregue ao juiz federal Sérgio Moro pelo empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, um e-mail de 6 de setembro de 2012 que revela atenção especial com o triplex 164-A do Condomínio Solaris, no Guarujá (SP), imóvel atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Operação Lava Jato - o que a defesa do petista nega veementemente.

A mensagem foi trocada às 18h08 daquele dia pelos executivos da empreiteira Lucas Pithon Gordilho a Telmo Tonolli, com cópia para Roberto Moreira Ferreira e Ícaro de Assunção Gomes. O assunto do e-mail é "apto Solaris".

Lucas escreve. "Telmo, Seria bom sabermos qual das coberturas é a que precisamos ter atenção especial. Lucas."

Às 21h14 do mesmo dia, Ferreira responde. "Lucas, a unidade em questão é a 164- Salinas. Abs."

A denúncia do Ministério Público Federal, no caso triplex, aponta que após a OAS Empreendimentos assumir as obras do Solaris os nomes dos edifícios do condomínio foram trocados: o Edifício Návia passou a ser chamado de Bloco A - Salinas e o Edifício Gijon passou a Bloco B - Málaga.

A troca de correspondências faz parte do acervo de registros que o empresário entregou ao juiz da Lava Jato para reforçar o depoimento que ele fez como réu na ação penal do caso tríplex.

Uma outra troca de e-mails foi entregue por Léo Pinheiro. Esssas mensagens, de 28 de abril de 2014, são intituladas "Solaris Guarujá" e tratam de "orçamento para elevador no triplex".

Naquele dia, o então presidente da OAS Empreendimentos Fábio Yonamine escreve às 13h14. "Dr Léo, Fizemos um orçamento para a unidade que visitamos no Guarujá. Está de acordo com o projeto que lhe enviamos e inclui o elevador dentro da unidade. Vai ficar em torno de R$ 370-400 mil. Se estiver de acordo, nossa equipe está pronta para a execução. Abraço, Fabio."

Investigadores da Lava Jato sustentam que entre as melhorias no imóvel a empreiteira teria providenciado a colocação de um elevador - o ex-presidente já negou taxativamente que tivesse solicitado o equipamento ao empreiteiro Léo Pinheiro.

Às 13h17, Antonio Carlos Mata Pires responde. "Estou com Dr. Leo. Pode avançar. Obrigado! Abraço, Antonio Carlos Mata Pires."

Roberto Ferreira, às 16h18, dá a ordem. "Toca o pau vou mandar um email pro joilson te copiando."

Interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro na quarta-feira, 10, Lula confirmou ter visitado o triplex em fevereiro de 2014 acompanhado da ex-primeira-dama Marisa Letícia e de Léo Pinheiro. O petista atribuiu à Marisa interesse pelo imóvel, "certamente para fazer investimento", mas afirmou que a compra não foi fechada. Segundo o ex-presidente, Marisa "não gostava de praia" e ele próprio havia identificado "quinhentos" defeitos no apartamento.

