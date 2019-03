Durante sessão ordinária, deputado Evander Vendramini apresenta dois projetos de lei

Os projetos serão analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e deverão retornar para votação em plenário

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou dois projetos de lei durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 13, na Assembleia Legislativa. O primeiro projeto trata da alteração da terminologia “merenda escolar” para “alimentação escolar com critérios” nos atos administrativos públicos e nos programas nutricionais de governo, tanto Estadual como municipais, além de facultar aos órgãos da administração pública de educação a disponibilização do cardápio e seus elementos nutricionais de maneira perceptível ao público. O segundo projeto de lei apresentado inclui a ação “Educação Ambiental no Pantanal” no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, realizado anualmente em novembro.

De acordo com Evander, o objetivo é divulgar e valorizar o trabalho realizado pelas instituiçõs que visam à conservação do Pantanal Sul-mato-grossense. “A união de forças entre os poderes públicos estadual e federal, bem como da iniciativa privada e do terceiro setor, é de suma importância para conscientizar os cidadãos de que é imprescindível preservar esse bioma!, argumentou.

A ação “Educação Ambiental no Pantanal” é um trabalho continuado que tem como meta a mudança cultural, sensibilizando a sociedade para a importância de se manter o equilíbrio ambiental. “É uma forma de construir uma melhor qualidade de vida da população, principalmente dos que vivem na região pantaneira e, sobretudo, os ribeirinhos”, finalizou o parlamentar. Os projetos serão analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e deverão retornar para votação em plenário.