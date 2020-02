Durante live, Bolsonaro acompanha discurso de Donald Trump

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou hoje (6), pela televisão, a transmissão ao vivo do discurso do presidente Donald Trump, diretamente da Casa Branca, em Washington, nos Estdos Unidos.

Ontem (5), Trump foi absolvido pelo Senado do país no processo de impeachment, aberto no final do ano passado. O presidente brasileiro fez comentários sobre o discurso do norte-americano durante uma transmissão no Facebook (live), acompanhado de auxiliares, incluindo um tradutor. Ele criticou o processo de impeachment, que teria trazido reflexos negativos também para o Brasil.

"Um processo que atrapalhou os Estados Unidos. Quando atrapalha os Estados Unidos, atrapalha o Brasil também. Ninguém fique pensando que estou aqui bajulando o Donald Trump. Com os Estados Unidos indo bem, quanto menos problemas no mundo, mais fácil para nós tratarmos de nossa relação bilateral", afirmou.

Ao todo, o discurso durou cerca uma hora. Bolsonaro disse que não pode deixar de acompanhar o que de mais importante acontece no mundo. "O motivo de eu estar assistindo aqui é o grande líder mundial [falando], e eu tenho que acompanhar o que está acontecendo", disse. Bolsonaro ainda afirmou que torce pela reeleição do colega norte-americano, que disputará o pleito no segundo semestre.

A recusa do processo de impeachment do Presidente dos EUA e a responsabilidade do parlamento com seu país. Entenda: https://t.co/d8zqyvvBpN — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

"Eu estou feliz com o fim do processo de impeachment do Donald Trump, um processo político, e vamos respeitar o Legislativo. É ano de eleições, vai facilitar a reeleição do Donald Trump. Bem preciso dizer que torço por ele, não tenho problema nenhum em dizer que torço por ele. Acho que ajuda o Brasil a ir bem também".

Durante a transmissão, Bolsonaro confirmou que irá novamente aos Estados Unidos este ano, em viagem prevista para o mês de março. "Está prevista uma viagem minha aos EUA, agora em março. Não sabemos se vou me encontrar com o presidente americano ainda. É uma viagem com um senador norte-americano, vamos tratar de questões empresariais, acordos com o Brasil também", disse.