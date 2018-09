Dr. Paulo Siufi cobra o repasse às entidades assistenciais de MS

Dr. Paulo Siufi está preocupado com atraso no repasse às algumas entidades do Estado

O deputado estadual Dr. Paulo Siufi (MDB) subiu a tribuna da Casa de Leis nesta manhã (19) para falar sobre o repasse às entidades que atendem pessoas com necssidades especiais em Mato Grosso do Sul. “Em matéria veiculada no ínicio do ano em um site, foi divulgado estava destinado ao Estado o valor de mais de R$ 2 bilhões, provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação [Fundeb]. Porque é que o Governo do Estado ainda não fez o repasse à Associação Pestalozzi, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais [Apae] e à Cotolengo”, destacou.

Dr. Paulo Siufi está preocupado com a situação destas entidades, por serem as que mais precisam deste aporte. “Estamos em setembro e a verba em sua totalidade ainda não chegou a essas instituições. O Ministério da Educação [MEC] já encaminhou o dinheiro ao Estado. Vou elaborar um requerimento junto ao presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Casa de Leis, deputado estadual Pedro Kemp (PT), para saber o motivo deste montante ainda não ter chegado às instituições”, relatou Dr. Paulo Siufi.

O meedebista disse que um dos deveres da Assembleia Legislativa é fiscalizar os atos do Poder Executivo. “Devemos averiguar o que está acontecendo, pois estas entidades atendem quem mais necessita e sem o recurso estão padecendo, e as portas destas Organizações Não Governamentais [ONGs] podem ser fechadas. Sem atendimento, como ficarão então essas crianças portadoras de necessidades especiais? Isso é falta de respeito ao povo sul-mato-grossense”, afirmou.

O deputado estadual Cabo Almi (PT) parabenizou a iniciativa do deputado Dr. Paulo Siufi. “A Casa de Leis precisa deste tipo de atitude para fazer valer seu mandato em relação ao Executivo. É uma cobrança muito séria sobre o não cumprimento da palavra do governo estadual com crianças que realmente necessitam. Para gerir Mato Grosso do Sul não é necessário fazer muito, e sim fazer bem feito, com ética, respeito, responsabilidade e honestidade. É isso que desejamos para o Estado, um serviço de qualidade prestado a toda população”, reiterou o parlamentar.