Doze cidades fazem novas eleições neste domingo para eleger prefeitos

Doze municípios de seis Estados (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Sergipe e Pernambuco) realizam hoje eleições para escolher novos prefeitos e vice-prefeitos. O processo é necessário, uma vez que os candidatos mais votados na eleição de outubro de 2016 tiveram seus registros cassados pela Justiça Eleitoral.

Em São Paulo, as votações ocorrem em três municípios: Cafelândia e São José da Bela Vista, com quatro candidatos na disputa de cada localidade, e Mococa, com três concorrentes.

Outros quatro municípios do Paraná e dois de Santa Catarina também vão eleger novos prefeitos. A votação ocorrerá em Foz do Iguaçu, Piraí do Sul, Nova Laranjeiras e Quatiguá, no Paraná, e em Sangão e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Além desses, os municípios de Carmópolis, em Sergipe; Ipojuca, em Pernambuco, e Guajará-Mirim, em Rondônia, terão novas eleições.

Devem comparecer às urnas eleitores entre 18 e 70 anos de idade. O voto é facultativo a analfabetos, pessoas entre 16 e 18 anos incompletos e aos indivíduos com mais de 70 anos. A votação para escolher novos prefeitos ocorrerá das 8 às 17 horas, no horário local de cada município.

