DOURADOS: Renato Câmara debate melhorias com moradores do Canaã 3 e Campo Dourado

Deputado Renato Câmara se reuniu com moradores do Canaã 3 e da região do Campo Dourado para debater diversas ações de melhorias para os bairros de Dourados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) tem percorrido os bairros de Dourados para prestar contas do trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa e debater com os moradores e lideranças importantes demandas, e melhorias para diversas regiões da cidade. Nesta quarta-feira (8), o deputado se reuniu com moradores do Canaã 3 e dos residenciais Itajubá e Kairós, na região do Campo Dourado.

No Canaã 3, Renato Câmara recebeu da comunidade e da diretoria da associação de moradores diversas reivindicações de melhorias para o bairro, como a cobertura da quadra poliesportiva da Praça José Guerreiro, a instalação de uma academia ao ar livre, a construção do salão comunitário e a implantação projetos culturais (aulas de coral e instrumentos musicais para crianças e adultos). Os moradores também solicitaram o apoio do deputado em ações e projetos de combate ao feminicídio, para regularização das escrituras dos imóveis do bairro, e para a legalização da associação de moradores.

Logo em seguida, o deputado do MDB esteve na região do Campo Dourado, onde se reuniu com os moradores no Residencial Itajubá I e II, Estrela Itaperi, Estrela Kairós I e II, Vicenza I e II, Itaquera I e II. No encontro, os populares entregaram um abaixo assinado e pediram a intervenção de Renato Câmara, junto ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) e a concessionária CCR MS Via, visando a construção de um acesso até as rodovias BR-163 e BR-463.

O acesso se tornou uma necessidade dos moradores da região desde o fechamento da via lateral ao Trevo da Bandeira, que ligava a BR-163 a todos os conjuntos residenciais situados na região do Campo Dourado. Sem um acesso adequado e seguro, atualmente os moradores se arriscam e enfrentam diversas dificuldades para fazerem os deslocamentos diários.

“Todo agente público precisa estar conectado com as demandas dos bairros. Estamos percorrendo Dourados para prestar contas e levantar as reivindicações de cada região. Essas reuniões são importantíssimas, já que podemos apontar caminhos, dialogar e traçar ações para que as melhorias pretendidas pela comunidade realmente cheguem aos bairros. Vamos fazer as intervenções necessárias junto aos órgãos competentes para que os moradores do Canaã 3 tenham as escrituras de seus imóveis, possam desenvolver projetos culturais e de inserção e valorização das mulheres. Já no caso dos moradores da região Sul de Dourados, vamos buscar uma solução junto a prefeitura, Dnit e CCR para a construção de um acesso aos moradores. Não podemos admitir que a falta de ação e diálogo deixe tanto gente isolada e correndo riscos todos os dias para ao sair de casa para ir ao trabalho ou para levar o filho a escola. É preciso uma ação emergencial e vamos cobrar uma solução dos órgãos competentes”, destacou Renato Câmara.