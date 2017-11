Doria vai a Manaus mas não encontra prefeito do PSDB

O prefeito João Doria (PSDB) desembarca na manhã desta quinta-feira, 9, em Manaus onde mais uma vez cumprirá uma agenda típica de candidato, mas não será recebido pelo principal quadro tucano no Amazonas, o prefeito da capital, Arthur Virgilio. Segundo auxiliares de Doria, eles não se reunirão porque Virgílio está no exterior.

Há, porém, um motivo adicional para não terem afinado as agendas: o prefeito de Manaus é crítico de Doria e chegou a cobrar dele publicamente que viajasse apenas no horário fora do expediente. Virgilio também se apresentou como pré-candidato do PSDB à Presidência da República para se contrapor às pretensões do colega paulistano.

A viagem desta quarta será uma das últimas de Doria pelo Brasil neste ano. O prefeito decidiu reduzir o ritmo de deslocamentos e sinalizou ao governador Geraldo Alckmin que deve apoiar sua pré-candidatura presidencial na campanha em 2018. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.