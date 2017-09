Doria tem agenda oficial cancelada em Paris e confirma compromisso em SP amanhã

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), teve a sua agenda oficial com o primeiro ministro francês, Edouard Philippe, cancelada neste sábado (2) e, por isso, passou a tarde livre, em Paris. Ele, que retorna ao Brasil no domingo (3), confirmou, a jornalistas, que cumprirá o compromisso de limpeza de praças, na periferia, pela manhã de amanhã (3).

"Chego às 6 horas da manhã (no Brasil). Tem tempo suficiente para estar às 8h30 na periferia junto com Bruno Covas (vice-prefeito de São Paulo) e demais secretários, fazendo calçada, recuperando praças, guias, limpando sarjeta", disse Doria. "Vamos fazer exatamente como todos os domingos. Amanhã, é um dia de trabalho normal", acrescentou.

Pela manhã, o tucano tomou café com o economista Jacques Attali, ideólogo do presidente francês, Emmanuel Macron, e criador do Global Positive Planet. Segundo o prefeito de São Paulo, Attali conhece bem o Brasil e suas políticas. "Ele tem uma visão muito integrada do Brasil com a França e com o mundo", afirmou Doria.

