Doria receberá Rodrigo Maia hoje durante almoço em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, receberá o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), neste sábado para um almoço na capital paulista. A princípio, o evento será fechado para a imprensa e o local não foi informado pela assessoria do governo estadual. Após o encontro, a expectativa é que sejam divulgadas imagens e, eventualmente, alguma declaração dos participantes.

Mais cedo, Maia participou da convenção nacional do PPS, em Brasília, acompanhado do deputado Alex Manente (PPS-SP), parlamentar que também fará parte da agenda do presidente da Câmara em São Paulo hoje.