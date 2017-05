Doria rebate críticas de Lula

O prefeito João Doria (PSDB) respondeu novamente às ofensas que recebeu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o Congresso do PT, realizado na semana passada, em São Paulo. No evento, Lula criticou Doria e o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), nomes que aparecem nas pesquisas de intenções de voto para a Presidência, em 2018.

O ex-presidente declarou que o surgimento "de um fascista que é o Bolsonaro" é resultado da "destruição da política" causada pela Lava Jato. Sobre Doria, o petista afirmou: "Um coxinha ganhou as eleições em São Paulo se fazendo passar por João Trabalhador. Se alguém encontrar com ele pergunte se já teve uma carteira assinada na vida".

Em resposta, Doria postou um vídeo no Facebook respondendo às afirmações que já conta com mais de 5 milhões de visualizações. Neste domingo, 7, em mais uma etapa do Programa Mutirão Mario Covas, em São Mateus, na zona leste, o prefeito afirmou que "o ex-presidente, além de covarde e mentiroso, é desinformado, porque eu tenho carteira de trabalho, fui registrado e já tinha mostrado no Dia do Trabalho. Mas, no Dia do Trabalho, ele não trabalha. Aliás, todo 1º de Maio é como todo dia dele, porque ele nunca trabalhou nos últimos anos. Eu faço ao longo da minha vida o que o Lula não fez na dele: trabalhar e honestamente".

