Doria prega a união do PSDB em convenção do partido

Em um breve discurso na convenção do PSDB, hoje, o prefeito de São Paulo, João Doria Júnior, pregou a unidade do partido e fez um gesto de apoio a pré-candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidência da República.

"Quero dar o meu apoio incondicional a Alckmin para a presidência do PSDB e do Brasil", afirmou.

Durante o discurso, Doria disse que a mensagem do PSDB para 2018 é a defesa dos princípios da boa gestão e da política voltada para os mais pobres. O prefeito de São Paulo também celebrou a derrota do PT em São Paulo em 2016 e disse que o partido foi "arrasado" no ano passado.

"Não há mais cinturão vermelho em São Paulo", comemorou.

No evento, Doria fez uma saudação especial ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, chamado por ele de "orgulho do Brasil e dos tucanos". E saudou também os tucanos que abriram mão das candidaturas ao comando do partido em prol de Alckmin.

"Peço a todos que aplaudam o futuro presidente do Brasil, Geraldo Alckmin", disse.