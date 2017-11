Aliado do governador Geraldo Alckmin, o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro, disse neste domingo, 12 de novembro, que a candidatura do prefeito João Doria ao Palácio do Planalto não tem chance de se viabilizar.

"Doria não será candidato à presidência. Geraldo Alckmin é o mais preparado para governar o Brasil", afirmou Pesaro.